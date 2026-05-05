Marco Rubio explica que Projeto Liberdade visa resgatar milhares marinheiros abandonados no estreito de Ormuz

Um navio cargueiro foi "atingido por um projétil desconhecido" no Estreito de Ormuz, de acordo com um alerta às 19h30 das Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO) ."A UKMTO recebeu um relato de um incidente no Estreito de Ormuz. Uma fonte verificada informou que um navio cargueiro foi atingido por um projétil desconhecido. O impacto ambiental é desconhecido até o momento. Recomenda-se que as embarcações relatem qualquer atividade suspeita à UKMTO, enquanto as autoridades investigam", diz o alerta daquela entidade britânica.