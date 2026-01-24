Marco de Paolis dirige a Procuradoria-Geral Militar junto do Tribunal da Relação Militar, em Roma.
Marco de Paolis dirige a Procuradoria-Geral Militar junto do Tribunal da Relação Militar, em Roma.Paulo Spranger
Internacional

Marco de Paolis: “Muitas vítimas dos nazis não queriam contar as histórias por recearem não serem acreditadas”

Entre 2002 e 2018, o procurador militar italiano abriu mais de 500 processos que levaram à realização de 17 julgamentos e à condenação à revelia de dezenas de criminosos de guerra nazis.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Justiça
Crimes de guerra
Itália
nazismo
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt