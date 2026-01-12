Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Leão XIV e María Corina Machado.EPA
María Corina Machado pediu a Leão XIV para interceder pelos presos políticos e pela transição na Venezuela

Líder da oposição recebida em audiência pelo papa, antes de se reunir com Donald Trump na quinta-feira. Caracas diz já ter libertado 116 prisioneiros, mas organizações contabilizam apenas 53.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
