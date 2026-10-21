Manifestação anti-Vox na Galiza acaba com carga policial e vários feridos

A praça foi dividida desde o início da manhã por uma barreira policial formada por elementos das forças de segurança e 12 furgonetas, que impediram que os dois grupos se aproximassem.

Foi no final da intervenção de Abascal que começaram os distúrbios que acabaram com cargas policiais sobre o grupo que se manifestava contra o Vox, depois do lançamento de objetos, como cadeiras, em direção à barreira da polícia.

Os meios de comunicação social no local relatam que pelo menos uma pessoa foi detida e que vários manifestantes ficaram feridos, assim como uma jornalista que foi levada para um hospital.

Não há, até agora, um balanço ou informações por parte das autoridades.

A concentração anti-Vox foi convocada por várias associações, sobretudo de estudantes, assim como juventudes partidárias de formações de esquerda.

O presidente do Vox disse, ainda antes dos distúrbios e das cargas policiais, que a presença daqueles manifestantes não lhe dava “nenhum medo” e que quando ogoverno mudar em Espanha (atualmente está nas mãos da esquerda) “não será possível perseguir os cidadãos e ir às praças impedir que as pessoas se expressem em liberdade”.