Manifestação anti-Vox na Galiza acaba com carga policial e vários feridos
Uma manifestação contra o partido de extrema-direita Vox na Corunha, na Galiza, acabou com cargas policiais e distúrbios, com várias pessoas feridas e pelo menos um detido, segundo os jornalistas que estavam no local.
Os distúrbios e as cargas policiais ocorreram esta quarta-feira (21 de outubro) no final de uma iniciativa do presidente do Vox, Santiago Abascal, dentro da pré-campanha para as eleições legislativas espanholas de 29 de novembro, na praça María Pita, no centro da Corunha.
Segundo os meios de comunicação social espanhóis, a iniciativa mobilizou cerca de 300 apoiantes do Vox, que ouviram uma declaração de Abascal, mas também cerca de mil pessoas que foram até à mesma praça para se manifestar contra o partido com gritos como “a Galiza será o túmulo do fascismo”.
A praça foi dividida desde o início da manhã por uma barreira policial formada por elementos das forças de segurança e 12 furgonetas, que impediram que os dois grupos se aproximassem.
Foi no final da intervenção de Abascal que começaram os distúrbios que acabaram com cargas policiais sobre o grupo que se manifestava contra o Vox, depois do lançamento de objetos, como cadeiras, em direção à barreira da polícia.
Os meios de comunicação social no local relatam que pelo menos uma pessoa foi detida e que vários manifestantes ficaram feridos, assim como uma jornalista que foi levada para um hospital.
Não há, até agora, um balanço ou informações por parte das autoridades.
A concentração anti-Vox foi convocada por várias associações, sobretudo de estudantes, assim como juventudes partidárias de formações de esquerda.
O presidente do Vox disse, ainda antes dos distúrbios e das cargas policiais, que a presença daqueles manifestantes não lhe dava “nenhum medo” e que quando ogoverno mudar em Espanha (atualmente está nas mãos da esquerda) “não será possível perseguir os cidadãos e ir às praças impedir que as pessoas se expressem em liberdade”.
Abascal reconheceu, por outro lado, que o Vox tem “uma espinha cravada na Galiza”, onde o partido não tem deputados. É a única região de Espanha com um parlamento autonómico sem qualquer representante da extrema-direita.
Espanha vai ter eleições legislativas antecipadas em 29 de novembro e Abascal garantiu esta quarta-feira que o partido tem sondagens internas que dizem que poderá este ano eleger um deputado pela Corunha.
O Vox é atualmente o terceiro maior partido no parlamento espanhol, onde tem 33 deputados.