Manifestantes dizem que "não há espaço para mais turistas" em Maiorca

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje em Palma de Maiorca para exigir uma diminuição "inevitável" do número de visitantes na ilha espanhola de Maiorca, onde "não há espaço para mais turistas". Segundo a polícia, o protesto reuniu 25 mil pessoas, enquanto os organizadores da ação falam em 70 mil pessoas."Não há espaço para mais turistas" foi a mensagem transmitida pelos membros da plataforma "Menos Turismo, Mais Vida" durante a leitura de um manifesto durante a ação de protesto, que contou com o apoio de cerca de 50 organizações da ilha do arquipélago espanhol das Baleares, no mar Mediterrâneo.No documento, os manifestantes exigiram que os líderes políticos tenham em conta as suas reivindicações, antes do ciclo eleitoral de 2027. "O turismo invadiu as nossas costas, depois as nossas vilas e cidades, e agora ocupa as nossas casas. Numa crise habitacional sem precedentes, mais de 105 mil casas em Maiorca são utilizadas para fins turísticos, sejam legais ou ilegais", enfatizaram os organizadores.Os organizadores do protesto, que começou depois das 19:00 locais (18:00 em Lisboa), declararam no mesmo manifesto que só aceitarão o "decrescimento do turismo como solução", uma vez que em Maiorca "não há espaço para mais carros, não há espaço para mais hotéis, não há espaço para mais alugueres turísticos, não há espaço para mais ‘franchisings’ de café, ‘fast food’ ou lojas de ‘cheesecake’, e não há espaço para mais turistas"..Em fotos. Centenas nas ruas de Lisboa por uma "Casa para Viver".Barcelona duplica taxa turística para financiar habitação acessível