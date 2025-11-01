Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os visitantes das Maldivas, país com 1191 ilhas de coral conhecido pelo turismo de luxo, são também visados pela medida.
Internacional

Maldivas proíbe venda de tabaco a pessoas nascidas após 1 de janeiro de 2007 - também para turistas

País quer uma "geração livre de tabaco". Turistas desta faixa etária também são abrangidos pela medida que entrou agora em vigor.
Sónia Santos Pereira
Publicado a
Atualizado a

Todas as pessoas nascidas após 1 de janeiro de 2007 estão a partir deste sábado, 1 de novembro, proibidas de comprar e consumir produtos de tabaco nas Maldivas. O objetivo é proteger a saúde pública e assegurar uma geração livre de tabaco.

A medida foi lançada, no início deste ano, pelo presidente Mohamed Muizz, com efeitos a partir de 1 de novembro de 2025. “De acordo com a nova disposição, indivíduos nascidos em ou após 1 de janeiro de 2007 estão proibidos de comprar e consumir produtos de tabaco nas Maldivas”, informou o Ministério da Saúde deste país do Índico.

“A proibição aplica-se a todas as formas de tabaco, e os comerciantes são obrigados a verificar a idade antes da venda.”, acrescentou. Esta interdição abrange também a importação, venda, distribuição, posse e uso de cigarros eletrónicos e produtos de vaporização.

Os visitantes das Maldivas, país com 1191 ilhas de coral conhecido pelo turismo de luxo, são também visados pela medida. Segundo o Ministério da Saúde das Maldivas, a medida "protegerá a saúde pública e promoverá uma geração livre do tabaco".

A venda de produtos de tabaco a menores de idade acarreta a partir de agora uma multa de 50 000 rufiyaas (cerca de 2770 euros). O consumo de dispositivos de vaporização é punido com uma multa de 5000 rufiyaas (277 euros).

No Reino Unido, decorre um processo legislativo para proibir o consumo de tabaco às gerações mais novas. A Nova Zelândia – o primeiro país do mundo a promulgar uma lei anti-tabaco – acabou por revogar a disposição um ano após sua implementação.

