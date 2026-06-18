Andy Burnham lidera sondagens, à frente do Reform UK.
Andy Burnham lidera sondagens, à frente do Reform UK.FOTO:EPA/ADAM VAUGHAN
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Makerfield: como 76 mil eleitores podem decidir quem será o próximo líder britânico

Andy Burnham não esconde que, se voltar ao Parlamento, vai desafiar Keir Starmer na corrida à liderança trabalhista - e, consequentemente, do Governo. Reform UK é um obstáculo no seu caminho.
Susana Salvador
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