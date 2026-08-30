Mais de 20 pessoas procuradas no Grand Canyon após cheia repentina

Mais de 20 pessoas estão hoje a ser procuradas na sequência de uma cheia repentina que atingiu no sábado o Parque Nacional do Grand Canyon, no oeste dos Estados Unidos, anunciou a administração do parque.

O Serviço Nacional de Parques dos Estados Unidos (NPS) pediu ao público informações sobre mais de 20 pessoas que poderão estar desaparecidas ou incontactáveis após a cheia, que obrigou também à retirada de dezenas de pessoas da zona.

Mais de 60 pessoas foram retiradas de Phantom Ranch, uma zona muito procurada por visitantes e praticantes de ‘rafting’, enquanto as autoridades mantinham encerrados o parque de campismo Bright Angel, partes do trilho North Kaibab e outras áreas afetadas.

As torrentes destruíram passadiços sobre o Bright Angel Creek, arrastaram grandes blocos de pedra, estruturas metálicas e outros destroços para o rio Colorado e alteraram significativamente a paisagem, segundo o NPS.

Não há, até ao momento, registo de feridos, segundo a agência noticiosa norte-americana AP. Na zona caíram entre cerca de um e 2,5 centímetros de chuva em apenas 30 minutos. “A maior parte escoou de imediato”, explicou Justin Johndrow, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia em Flagstaff.

O meteorologista explicou que a cheia ocorreu na parte norte do Grand Canyon, onde o Bright Angel Creek desce da margem norte até ao rio Colorado, numa descida de cerca de 1.828 metros. Estão ainda previstas mais chuvas e trovoadas na região até segunda-feira.