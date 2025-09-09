Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Mais de 20 civis mortos em ataque russo na Ucrânia, diz Zelensky. "Brutalmente selvagem"
Facebook / Volodymyr Zelensky (Arquivo)
Internacional

Mais de 20 civis mortos em ataque russo na Ucrânia, diz Zelensky. "Brutalmente selvagem"

Zelensky fala num "ataque aéreo russo brutalmente selvagem" na região de Donetsk, que visou "civis" no "exato momento em que as pensões estavam a ser pagas". "Mundo não pode permanecer em silêncio".
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

"Brutalmente selvagem". Foi assim que Volodymyr Zelensky descreveu nesta terça-feira, 9 de setembro, o ataque russo que atingiu uma povoação na região de Donetsk, que, segundo o presidente ucraniano, matou "mais de 20" pessoas, segundo dados preliminares. "Não há palavras", disse.

"Um ataque aéreo russo brutalmente selvagem sobre a povoação rural de Yarova, na região de Donetsk. Diretamente sobre pessoas. Civis comuns. No exato momento em que as pensões estavam a ser pagas", referiu Zelensky numa mensagem divulgada nas redes sociais, em que expressa "condolências a todas as famílias e entes queridos das vítimas".

Segundo o presidente ucraniano, "tais ataques russos não podem ficar sem uma resposta adequada do mundo". "Os russos continuam a destruir vidas enquanto evitam novas sanções severas (...). O mundo não pode permanecer em silêncio".

"O mundo não pode permanecer inerte. É necessária uma resposta dos Estados Unidos. É necessária uma resposta da Europa. É necessária uma resposta do G20. São necessárias ações fortes para fazer com que a Rússia pare de causar mortes", apelou Zelensky, que partilhou um vídeo, no qual é possível ver corpos no chão, junto a uma carrinha, que seria usada para fazer distribuição das pensões.

A povoação de Yarova situa-se a menos de dez quilómetros da linha da frente com a Rússia, segundo refere a Lusa.

Vadym Filashki, o governador regional, afirmou na plataforma Telegram que "pelo menos 21 pessoas morreram e outras tantas ficaram feridas" neste ataque aéreo.

"Os russos atacaram pessoas durante a emissão de pensões. Isto não é uma ação militar - é puro terrorismo", afirmou o governador.

Para o comissário de direitos humanos da Ucrânia, Dmytro Lubinets, citado pela Reuters, o ataque foi "mais uma confirmação do terror sistémico contra a população civil da Ucrânia".

Mais de 20 civis mortos em ataque russo na Ucrânia, diz Zelensky. "Brutalmente selvagem"
Zelensky rejeita encontrar-se com Putin em Moscovo e propõe Kiev
Mais de 20 civis mortos em ataque russo na Ucrânia, diz Zelensky. "Brutalmente selvagem"
“A imprevisibilidade advém mais de Donald Trump do que de Putin e Xi”
Mais de 20 civis mortos em ataque russo na Ucrânia, diz Zelensky. "Brutalmente selvagem"
Montenegro diz a Xi Jinping que conta com “relação próxima” da China com Rússia para alcançar a paz na Ucrânia
Guerra na Ucrânia
Ataque russo
Zelensky

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt