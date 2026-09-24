Mahmoud Abbas pede que segunda fase do plano de paz avance em Gaza
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Mahmoud Abbas pede que segunda fase do plano de paz avance em Gaza

O presidente da Autoridade Palestiniana foi impedido de participar na Assembleia-Geral da ONU presencialmente pelo segundo ano consecutivo.
DN/Lusa
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O presidente da Autoridade Palestiniana pediu esta quinta-feira, 24 de setembro, que a segunda fase do plano de paz para Gaza seja aplicada rapidamente e denunciou o “esquema colonial malicioso” israelita que continua a expulsar palestinianos das suas terras.

“A violência de colonos está a escalar com proteção das forças ocupantes [Israel], com base em leis alicerçadas em discriminação racial, limpeza étnica e terrorismo de Estado”, disse Mahmoud Abbas num discurso filmado e transmitido no debate geral da 81.ª Assembleia-Geral da ONU, da qual foi impedido de participar presencialmente pelo segundo ano consecutivo.

“Avisamos-vos: não permitam que ocorra outra Nakba”, adiantou o presidente da Autoridade Palestiniana referindo-se à Nakba, "catástrofe" em árabe, período durante o qual cerca de 760.000 árabes da Palestina fugiram ou foram expulsos das suas casas aquando da criação do Estado de Israel, em 1948.

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