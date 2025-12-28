Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Eleito em 2002 e 2006, e de novo em 2022, Lula procura agora um quarto mandato.
Lula contra mais um Bolsonaro e talvez alguém da terceira via

Com o atual presidente, por ora, à frente nas sondagens, a quarta maior democracia do mundo, segunda das Américas, vai a votos em 2026 num cenário semelhante a 2022 e, em certa medida, a 2018.
João Almeida Moreira
Internacional
Brasil
Lula da Silva
Presidenciais 2026
