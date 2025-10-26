Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente do Brasil celebrou o aniversário por antecipação durante visita à Indonésia e ao lado da mulher, Janja, e do presidente Prabowo Subianto .
O presidente do Brasil celebrou o aniversário por antecipação durante visita à Indonésia e ao lado da mulher, Janja, e do presidente Prabowo Subianto .Ricardo Stuckert / PR
Lula chega aos 80 anos sem indicar o sucessor

Octogenário a partir desta segunda-feira, 27 de outubro, o presidente do Brasil é candidato declarado, e o favorito nas sondagens, ao quarto mandato em 2026. Mas pode deixar a esquerda órfã em 2030…
João Almeida Moreira
