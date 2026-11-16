Depois de conseguir uma “virada histórica” entre a primeira e a segunda volta das presidenciais brasileiras, conseguindo mais um mandato, o presidente Lula da Silva esteve esta segunda-feira (16 de novembro) em Madrid em plena campanha eleitoral para inspirar a “remontada” (reviravolta) do primeiro-ministro Pedro Sánchez. “É muito importante, Pedro, que você ganhe as eleições em Espanha”, diz Lula num vídeo divulgado nas redes sociais pelo PSOE. Na sondagem diária do El País, feita pelo instituto 40dB, o PSOE dava mostras dessa “remontada”, com 30,9% das intenções de voto (mais quatro décimas do que na véspera), o que equivale a 119 deputados. Mas isso não altera o cenário de maioria absoluta da direita, que a maior parte das sondagens aponta - o Partido Popular (PP) tem 31,5% e o Vox 18%, que se traduzem em 130 e 62 deputados, respetivamente. A maioria absoluta são 175. “Perante aqueles que apostam em cortes e retrocessos, o progressismo defende mais direitos laborais, uma tributação justa e uma prosperidade partilhada. Sánchez e Lula partilham um modelo de futuro: avançar na justiça social e fortalecer o multilateralismo”, escreveu o PSOE nas redes sociais, com as fotos do encontro entre Sánchez e Lula..O plano inicial era o presidente brasileiro, que viajou desde a cimeira da ASEAN nas Filipinas, participar num ato de campanha dos socialistas tendo em vista as eleições de 29 de novembro. Mas Lula ficou sem voz (tem um histórico de cancro na laringe e já fez uma cirurgia às cordas vocais) e foi preciso cancelar. Mas os dois filmaram um vídeo que divulgaram nas redes sociais..“A remontada épica que conseguiste no Brasil, a mim leva-me sempre à mesma conclusão: quando a esquerda acredita na vitória, apesar das análises adversas, apesar das sondagens adversas, se a esquerda acredita na vitória, acaba por conseguir essa vitória”, diz Sánchez no vídeo. Noutras ocasiões, o socialista também tem falado da “onda azul” democrata nos EUA.Lula responde que foi surpreendido, porque achava que ia vencer na primeira volta no Brasil. “Possivelmente, esse excesso de confiança, fez com que muita gente não mostrasse interesse em participar ativamente na campanha. Quando as pessoas perceberam que a extrema-direita podia ganhar as eleições no Brasil, aí sim, o povo assumiu a responsabilidade”, explicou, lembrando que depois teve mais dez milhões de votos. O vídeo termina com a frase de Lula a dizer que é importante Sánchez ganhar, não sendo claro se haverá uma versão completa da conversa. .Lula da Silva elogia política migratória do Governo espanhol.Espanha. Sánchez parte de trás, mas ainda acredita na mobilização contra a extrema-direita