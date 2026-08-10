Cenário no norte da Faixa de Gaza, com palestinianos ainda à espera da paz e da reconstrução.
Cenário no norte da Faixa de Gaza, com palestinianos ainda à espera da paz e da reconstrução.FOTO:EPA/MOHAMMED SABER
Internacional

Longo silêncio de Trump ao “não” de Netanyahu sobre plano para Gaza

Mais de 24 horas após a tomada de posição do israelita, presidente ainda não tinha reagido. Um responsável disse ao Axios que os EUA “não estão preocupados”, fazendouma leitura eleitoral da negativa.
Susana Salvador
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