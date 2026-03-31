Lobo morde mulher em zona comercial da segunda maior cidade da Alemanha

Uma mulher foi mordida por um lobo numa zona comercial da cidade de Hamburgo, a segunda maior da Alemanha. De acordo com as autoridades, o incidente registou-se esta segunda-feira, 30 de março, à noite, tendo a vítima sido levada para um hospital, de acordo com a agência de notícias DPA.Até ao momento, não há quaisquer informações sobre o estado de saúde da mulher e a polícia não especificou onde ela foi mordida, nem o que terá motivado este ataque que ocorreu perto da estação Altona, a oeste do centro da cidade.As autoridades locais revelaram que, após algumas denúncias sobre o seu paradeiro, o lobo acabou por ser descoberto no lago Binnenalster, no centro de Hamburgo, de onde foi retirado e transportado para os arredores da cidade.Ao que tudo indica este animal já tinha sido avistado durante o fim de semana em Blankenese, subúrbio da cidade, sendo que os especialistas acreditam que se trate de um lobo jovem, que procura um território próprio, mas que de forma acidental entrou na cidade. O governo regional de Hamburgo lembrou que os lobos geralmente evitam o contato com pessoas e cães, mas acrescentou que o ambiente urbano poderá ter-lhe causado stress, originando o ataque.A Agência Federal Alemã para a Conservação da Natureza disse que esta foi a primeira vez que se teve conhecimento de um ataque de lobo selvagem a uma pessoa desde que os animais reapareceram no país há quase 30 anos, após uma ausência de 150 anos, revelou ainda a agência de notícias alemã DPA, citada pela AP.