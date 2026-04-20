Leão XIV adverte para injustiça que corrompe corações e para comércio susperticioso

O Papa Leão XIV apelou esta segunda-feira, 20 de abril, em Saurimo, no Leste de Angola, à fé em Cristo, alertando que “quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos”.“Com efeito, hoje vemos que muitos desejos das pessoas são frustrados pelos violentos, explorados pelos prepotentes e enganados pela riqueza. Quando a injustiça corrompe os corações, o pão de todos torna-se propriedade de poucos”, declarou, na homília que proferiu na missa que reuniu milhares de pessoas na esplanada de Saurimo.Leão XIV, que se referiu ao “comércio supersticioso, no qual Deus se torna um ídolo que se procura apenas quando nos serve e enquanto nos serve”, salientou que Cristo “não rejeita esta procura insincera, mas incentiva a sua conversão”.Antes, na visita que realizou a um lar de idosos, em Muangueje, o Papa manifestou apreço pelas iniciativas das autoridades angolanas em favor dos idosos, defendendo que estes não devem ser apenas apoiados, mas escutados, porque “guardam a sabedoria de um povo”.Segundo Leão XIV, os idosos não devem ser apenas assistidos, “mas, em primeiro lugar” devem ser escutados, pois guardam “a sabedoria de um povo”.“E temos de lhes ser gratos, pois enfrentaram grandes dificuldades pelo bem da comunidade”, referiu.Leão XIV, que cumpre a penúltima etapa da sua visita a Angola, deixou Luanda na manhã desta segunda, para Saurimo, regressando à capital angolana depois das 15h00, para o encontro com bispos, sacerdotes, consagrados, consagradas e agentes pastorais.O fim desta visita do Papa, que se encontra desde sábado em Angola, está programado para terça-feira, quando deverá seguir para a Guiné Equatorial, a última etapa do périplo pelo continente africano, que termina na quinta-feira e que incluiu ainda Argélia e Camarões. .“Que Deus abençoe Angola”: Papa apela à reconciliação, ao diálogo e à esperança