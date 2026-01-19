Le Pen, Salvini, Wilders ou Orbán. Extrema-direita europeia dá os parabéns a Ventura

Os dirigentes dos partidos que fazem parte do grupo Patriotas pela Europa, no Parlamento Europeu, deram os parabéns ao líder do Chega nas redes sociais, após este conseguir chegar à segunda volta das presidenciais."Apenas alguns meses depois de se ter tornado o principal partido da oposição, o Chega consolidou-se não só como um actor fundamental na política portuguesa, mas também como a personificação de uma força de mudança e de esperança para o povo português", escreveu a francesa Marine Le Pen, do Reagrupamento Nacional.."Os Patriotas estão a crescer por toda a Europa", indicou o italiano Matteo Salvini, da Liga.."O povo português enviou uma mensagem clara: o patriotismo em toda a Europa está em ascensão. Força na segunda volta!", indicou o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, líder do Fidesz..Logo no domingo à noite, o líder do Reagrupamento Nacional, Jordan Bardella, tinha deixado uma mensagem a Ventura. "Chega! Basta! A esperança renasce em Portugal: parabéns a André Ventura, que se qualificou esta noite para a segunda volta das eleições presidenciais!", disse no X.."Parabéns pelo seu fantástico resultado", escreveu em português o neerlandês Geert Wilders, líder do partido anti-imigração e eurocético Partido pela Liberdade..O líder do Vox, Santiago Abascal, que tinha enviado uma mensagem durante o dia a dizer que os portugueses tinham a oportunidade de eleger Ventura "contra as políticas do sistema de partido único (dos socialistas e populares) que trazem pobreza e insegurança", partilhou a mensagem do grupo dos Patriotas de felicitações ao líder do Chega."Celebramos e felicitamos o nosso membro André Ventura e o seu partido Chega pelo magnífico resultado nas eleições presidenciais portuguesas. Vamos à segunda volta! Vamos ganhar!", indicaram no X dos Patriotas..O belga Tom Van Grieken, líder do partido Vlaams Belang, deixou a mensagem em português. "Parabéns, André Ventura, pelo teu excelente resultado eleitoral! És um lutador com uma energia incrível! É mais do que nunca uma honra chamar-te amigo político. O Chega rompe com décadas da mesma política de esquerda em Portugal e dá aos portugueses finalmente esperança de verdadeira mudança. Uma política realmente diferente não vem dos velhos partidos, mas de partidos como o Chega e o Vlaams Belang! Sucesso na segunda volta!", escreveu.