Líderes europeus exortam Comissão a apresentar plano ambicioso para habitação acessível

Os líderes europeus, reunidos esta quinta-feira (23 de outubro) em Bruxelas, instaram a Comissão Europeia a apresentar em breve um "plano ambicioso e abrangente" para habitação a preços acessíveis, complementar aos esforços dos Estados-membros para fazer face à atual crise.De acordo com fontes europeias, depois de um debate no qual intervieram os líderes de Portugal, Espanha e Irlanda, entre outros, o Conselho Europeu convidou o executivo comunitário de avançar com o plano, "cujo objetivo deve ser apoiar e complementar os esforços dos Estados-membros, nomeadamente no contexto da agenda de simplificação, tendo devidamente em conta o princípio da subsidiariedade e as competências nacionais".Contudo, por a crise com a habitação ser atualmente transversal a toda a UE - tal como reconheceu esta quinta-feira o Conselho Europeu, que admitiu "desafios habitacionais enfrentados por muitos cidadãos na União" -, várias capitais, casos de Lisboa e Madrid acreditam que Bruxelas pode tomar iniciativas a nível comunitário com vista a garantir habitação a preços acessíveis, incluindo financiamento, ajudas estatais e limites ao alojamento local.A União Europeia enfrenta uma crise de habitação, em virtude de os preços das casas e das rendas terem aumentado significativamente, e, segundo dados do Conselho Europeu, Lisboa, Barcelona e Madrid são as cidades da UE onde os habitantes destinam uma maior percentagem do salário para pagar a habitação.Numa conferência de imprensa no final do Conselho Europeu, Montenegro referiu-se à habitação como "uma matéria que merece um tratamento concertado e transversal ao nível da União Europeia". "Estamos a falar da competitividade económica e salvaguarda de um direito fundamental, fixação de recursos humanos e talento e atratividade para criar riqueza. Estamos a falar de simplificação de procedimentos, política fiscal, política industrial, inovação, conhecimento científico, mão de obra e imigração. São muitos os estados-membros que têm dificuldades a nível da habitação, o que resulta em perda de atividade, porque os mais jovens procuram outras geografias", afirmou..Líderes prometem colmatar necessidades financeiras urgentes da UcrâniaOs líderes europeus comprometeram-se a "colmatar necessidades financeiras urgentes" da Ucrânia até 2027, para suportar os esforços militares, enquanto o bloco comunitário continua a tentar acordar um empréstimo de reparações com base nos bens congelados da Rússia."Hoje, o Conselho Europeu transmitiu uma mensagem importante: a UE [União Europeia] está empenhada em dar resposta às necessidades financeiras urgentes da Ucrânia para os próximos dois anos, incluindo o apoio aos seus esforços militares e de defesa", anunciou no X o presidente do Conselho Europeu, António Costa.. Numa declaração aprovada a 26 - com a Hungria de fora, como tem sido habitual até agora relativamente à Ucrânia -, os chefes de Governo e de Estado da UE, reunidos à porta fechada em Bruxelas, decidiram pedir à Comissão Europeia para estudar opções de financiamento com base nas necessidades de financiamento da Ucrânia, estando o executivo comunitário a finalizar uma proposta juridicamente sólida sobre um empréstimo de reparações assente nas maturidades dos bens congelados no espaço comunitário do banco central da Rússia..Zelensky satisfeito com sanções, mas espera mais dos líderes dos 27 .UE adota mais um pacote de sanções à Rússia