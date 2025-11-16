Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
As mudanças de aparência de 'Pipo'
Líder do cartel Los Lobos, um dos narcotraficantes mais procurados da América Latina, capturado em Espanha

Wilmer Chavarría Barré, conhecido por "Pipo", foi detido em Espanha, anunciaram o Presidente e o ministro do Interior do Equador.
O líder do cartel Los Lobos e um dos narcotraficantes mais procurados da América Latina, Wilmer Chavarría Barré, conhecido por "Pipo", foi detido em Espanha, anunciaram o Presidente e o ministro do Interior do Equador.

"Hoje capturámos 'Pipo' Chavarría, o delinquente mais procurado da região e líder máximo de Los Lobos", anunciou, na rede social X, o Presidente do Equador, Daniel Noboa.

Em publicações na mesma plataforma, o ministro equatoriano do Interior, John Reimberg, e o comandante da Polícia Nacional do Equador, Pablo Maldonado, precisaram que a detenção ocorreu em Málaga, no sul de Espanha, em resultado de um "trabalho articulado" entre as autoridades dos dois países.

No anúncio da detenção, Daniel Noboa referiu-se a "Pipo" como "o criminoso que simulou a sua morte, mudou de identidade e se escondeu na Europa enquanto ordenava assassinatos no Equador, controlava operações de extração de minérios ilegal e coordenava rotas de droga ao lado do cartel [mexicano] Jalisco Nueva Generación".

De acordo com a agência de notícias espanhola EFE, o cartel Los Lobos tornou-se o grupo criminoso com mais poder do Equador ao protagonizar a guerra entre organizações criminais que, desde 2020, tem originado uma onda de violência sem precedentes no país sul-americano.

O grupo liderado por "Pipo" foi, segundo as autoridades, a que teve mais sucesso em emancipar-se do cartel Los Choneros, em virtude de uma aliança com o cartel Jalisco Nueva Generación, para o envio de cocaína, procedente sobretudo da Colômbia, para o México.

O cartel Los Lobos terá ainda chegado a acordo com grupos dissidentes das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) para exploração de minas ilegais em zonas fronteiriças da Amazónia.

"Hoje ganha o Equador", sublinhou, no X, o Presidente do Equador, num anúncio que coincidiu, assinala a EFE, com o início da jornada eleitoral de um referendo convocado pelo chefe de Estado para, entre outras questões, estabelecer uma Assembleia Constituinte que permita combater o crime organizado com uma mão mais dura.

