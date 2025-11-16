PJ detém um dos principais cabecilhas do PCC brasileiro, que vivia num condomínio de luxo em Cascais

Foi uma captura discreta e sem margem para reação. Ygor Daniel Zago, mais conhecido como “Hulk”, considerado pela justiça brasileira um dos chefes do Primeiro Comando da Capital (PCC) e um dos maiores traficantes internacionais de droga ligados ao grupo, foi detido pela Polícia Judiciária portuguesa, em Cascais, noticiaram este domingo o Correio da Manhã e o Jornal de Notícias, e confirmou o DN junto de fonte da PJ envolvida nesta investigação. Apesar de ostentar um longo historial criminal, o homem de 44 anos vivia tranquilamente num condomínio privado em Cascais, de onde continuava a gerir operações criminosas e a lavagem de milhões de euros oriundos do tráfico de droga e da fraude dos combustíveis no Brasil.“Hulk” foi condenado em 2014 a 29 anos de prisão no Brasil, pelo envolvimento num esquema transatlântico que ligava o PCC à máfia dos Balcãs. Detido em 2021, ficou a aguardar decisão de recurso em liberdade e, em 2023, as autoridades revelaram que era também o principal responsável pela lavagem de dinheiro do PCC no chamado “esquema do metanol”, uma fraude milionária baseada na adulteração de combustíveis através da adição deste composto químico à gasolina. O PCC, a maior organização criminosa do Brasil, com cerca de 30 mil membros, controlava, segundo as investigações, grande parte do mercado de combustíveis..Depois de fugir do Brasil através do Peru, “Hulk” seguiu para Itália e, em maio deste ano, instalou-se em Portugal. A companheira, Fernanda, de 40 anos, juntou-se-lhe dois meses depois. Ambos viviam sem mandados de detenção ativos na altura da chegada, o que lhes permitiu movimentar-se livremente até à emissão de um mandado internacional solicitado pelas autoridades brasileiras..Após a emissão do mandado, a Unidade de Informação Criminal da PJ localizou o casal no condomínio de Cascais, detendo-os de surpresa. Fernanda, que também era procurada por tráfico e branqueamento de capitais, tinha em seu nome vários veículos de luxo utilizados por membros do PCC, além de contas bancárias onde foram identificados fundos ilícitos da organização.Os dois suspeitos foram conduzidos ao Tribunal da Relação de Lisboa, onde irão aguardar os trâmites para extradição para o Brasil, país onde “Hulk” deverá finalmente cumprir a pesada pena que há mais de uma década procura evitar..PJ aperta controlo a procurados pela polícia brasileiraAté agosto deste ano, a Polícia Judiciária (PJ) tinha detido já 18 pessoas - 17 brasileiros e um luso-filipino - em Portugal com mandados de captura internacional emitidos no Brasil.Pelo menos quatro dos detidos estavam em situação regularizada em Portugal, enquanto dois estavam de maneira irregular, de acordo com a informação disponibilizada ao DN..PJ aperta controlo a procurados pela polícia brasileira e já deteve 18 pessoas só este ano.Alerta sobre falhas de segurançaHá cerca de um ano, em novembro de 2024, o ex-polícia militar brasileiro Robson Souza alertava no DN para falhas nos procedimentos de segurança portugueses que permitem a entrada no país de fugitivos da Justiça brasileira. Segundo explicava, a certidão exigida para a obtenção de visto ou título de residência, que atesta que “nada consta” nos registos criminais, não inclui a verificação de mandados de captura, ignorando informações disponíveis numa base de dados oficial e atualizada do poder judiciário brasileiro (BNMP). .Portugal ignora há anos falha de segurança que permite entrada no país de foragidos à Justiça brasileira.Investigação alerta para "risco real" de entrada em Portugal de fugitivos brasileiros