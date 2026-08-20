Líder de Ceuta: ”A este ritmo os migrantes não vão sair nem daqui a um ano”

O presidente do governo de Ceuta, Juan Jesús Vivas, exigiu esta quinta-feira (20 de agosto) que o executivo espanhol destine “recursos suficientes” para agilizar o processo de expulsão de migrantes, alegando que a transferência dos que estavam acampados na praia de El Trampolín para os centros de acolhimento que foram criados na cidade autónoma “não é ter vontade de resolver o problema”. Segundo Vivas, as autoridades só conseguem analisar “entre 25 e 30” casos por dia. “A este ritmo, os migrantes não vão sair nem daqui a um ano”, afirmou. Horas depois de a polícia espanhola ter desalojado o acampamento de El Trampolín, encaminhando cerca de 1700 pessoas para os abrigos temporários que foram criados para os acolher em Ceuta, cerca de 500 acabaram por regressar. E isso obrigou a suspender as operações de limpeza da zona. Enquanto uns diziam que iam apenas recuperar os pertences, outros pareciam preparados para se voltar a instalar na praia, segundo os relatos da imprensa espanhola.A operação começou pelas 7h30, quando um forte dispositivo policial chegou à praia para preparar a transferência dos migrantes. Estes foram organizados em diferentes grupos, consoante a origem, para evitar os confrontos que têm ocorrido: os subsaarianos foram encaminhados para Loma Margarita, enquanto os magrebinos seguiram a pé para o parque de estacionamento de Loma Colmenar, perto da fronteira de Tarajal, onde foram colocadas tendas militares.Segundo a agência EFE, que citava fontes policiais, pelo menos 3500 pessoas chegaram a concentrar-se na praia de El Trampolín durante a distribuição de alimentos pela Cruz Vermelha. Esta quinta-feira (20 de agosto), a agência espanhola falava em cerca de 1700 que teriam sido transferidos para os abrigos temporários, mas outros órgãos de comunicação chegavam a falar de três mil ou até quatro mil. “Ceuta não pode aguentar um ano nesta situação”, insistiu o líder da cidade autónoma, do Partido Popular (PP), numa conferência de imprensa junto com o homólogo da Andaluzia, Juanma Moreno, que foi o primeiro presidente de outra comunidade autónoma a visitar o enclave desde o início da crise. Moreno, que é do PP e governa em aliança com o Vox, deixou claro que irá cumprir a lei no caso da possível transferência de menores para o seu território, apesar da postura dos aliados de extrema-direita e de defender a devolução de todos os que chegaram a Ceuta. Bruxelas pressionaTrês semanas depois da entrada irregular de pelo menos 72 mil pessoas vindas de Marrocos (outros falam em 80 mil), a crise migratória não parece ter fim à vista no enclave espanhol. E os migrantes tornaram-se numa arma política arremessada entre o governo do socialista Pedro Sánchez e a oposição. Mas também num motivo de tensão entre Espanha e a União Europeia (UE), com Bruxelas a insistir que a sua expectativa é que “todos” os migrantes sejam devolvidos. “Todos estamos cientes das declarações feitas por funcionários do governo espanhol nas quais expressaram uma clara expectativa de que todos os migrantes que entraram ilegalmente em Ceuta sejam devolvidos”, disse o porta-voz da Comissão Europeia para os Assuntos Internos e Migração Markus Lammert. Mas o mesmo responsável também lembrou, quando questionado sobre a intenção do governo espanhol de transferir 500 migrantes menores do sexo feminino para outras comunidades autónomas no continente, que “a proteção das pessoas vulneráveis deve ser garantida e é, naturalmente, dever da nação, neste caso, das autoridades espanholas, assegurar isso”. Na terça-feira (18 de agosto), Lammert tinha lembrado que o direito comunitário também apoia a devolução dos menores aos países de origem.O porta-voz garantiu que Bruxelas está em contacto com o executivo espanhol para obter mais informações sobre o plano para a transferência das menores, dizendo que não é claro que já tenha sido tomada uma decisão. Lammert confirmou ainda que Espanha não pediu qualquer ajuda financeira à UE, apesar de este apoio ter sido oferecido.“A Europa oferece, mas Espanha não pede”, disse um deputado socialista na Assembleia de Ceuta, Melchor León, criticando a postura do governo de Sánchez e exigindo que aceitem todos os recursos disponíveis. E lamentou as “boas intenções” dos ministros que visitaram o enclave, lamentando contudo que não tenham deixado soluções concretas, numa das poucas críticas do campo socialista. O governo continua, entretanto, a defender a sua política, nomeadamente de redistribuição de menores, insistindo que “é perfeitamente possível preservar o território nacional e torná-lo compatível com o direito internacional e os direitos humanos”. Numa entrevista à TVE, o ministro da Transformação Digital, Óscar López, que é também líder do PSOE em Madrid, disse que essa ideia é algo que o PP e o seu líder, Alberto Núñez Feijóo, não entendem, alegando que esse partido “é absolutamente incapaz de se distinguir do Vox”..Espanha desafia Bruxelas e prepara transferências de migrantes menores.Líder de Ceuta faz ultimato a Sánchez e ameaça recorrer à justiça.Redistribuição de menores de Ceuta testa as alianças entre PP e Vox .Ceuta em alerta para evitar repetição da crise migratória que abalou Espanha e a UE.Agustín Galán Machío: \n“Tantos jovens morrem no mar e até parece que a culpa é deles ou das máfias”