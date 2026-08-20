Migrantes foram retirados da praia de El Trampolín durante a manhã. FOTO:EPA/REDUAN

Internacional

Líder de Ceuta: ”A este ritmo os migrantes não vão sair nem daqui a um ano”

Juan Jesús Vivas pede “recursos suficientes” para agilizar as expulsões. Cerca de 500 migrantes que tinham sido realojados voltaram ao acampamento da praia.