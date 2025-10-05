Líder da oposição no Reino Unido propõe expulsar 150 mil imigrantes por ano

O Partido Conservador do Reino Unido apresentou um pacote de medidas para "enfrentar a imigração ilegal", de forma a tornar "mais fortes" as fronteiras do seu território. Entre as medidas conhecidas neste domingo, 05 de outubro, está uma meta de 150 mil deportações de imigrantes ilegais todos os anos. A esta soma-se a deportação no prazo de uma semana daqueles que entram ilegalmente no Reino Unido e de "todos os criminosos estrangeiros".O partido com a segunda maior representação na Casa dos Comuns quer acabar com aquilo que descreve como casos de migração ilegal que resultam de pedidos de asilo. Entre as medidas está a também o estabelecimento de acordos de deportação, associados a sanções, assim como o fim do Tribunal da Imigração e ajuda legal para casos de imigração.O partido propõe ainda a saída do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, assim como apoiar países "aliados". O objetivo é evitar imigração ilegal na Europa.Partido em queda nas sondagens e imigração a ganhar pesoRecorde-se que os Conservadores estão em queda nas sondagens, assim como acontece com o Partido Trabalhista que, à data, governa o Reino Unido. O Reform UK, por seu turno, vem a registar ganhos expressivos e já lidera as sondagens há cerca de seis meses, com cerca de 30% das intenções de voto.Trata-se de uma força política de direita radical, que centra grande parte do seu foco nas questões ligadas à imigração. Os resultados alcançados nas sondagens levam a crer que se trata de um tema que ganha vez mais peso nas escolhas políticas do eleitorado britânico..Chega em Lisboa quer unidade de controlo de imigrantes, registo digital obrigatório e centro de instalação.PS perde acordo com o PSD e Chega ajuda a aprovar lei que reduz entrada de imigrantes