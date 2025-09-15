Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Imagem fornecida por Moscovo os exercícios militares conjuntos com Minsk.
Internacional

Kremlin afirma que “a NATO está em guerra com a Rússia”

Moscovo fala em sinal claro dado pela assistência militar à Ucrânia. Líder da diplomacia da Polónia diz que russos tentaram testar Varsóvia “sem iniciar uma guerra”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Rússia
NATO
Ucrânia
Polónia
