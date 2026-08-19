Kiev alvo de ataque de mísseis balísticos russos. Edifício residencial de cinco andares pega fogo

Várias explosões foram ouvidas e um edifício residencial pegou fogo esta quarta-feira, 19 de outubro, em Kiev, na sequência de ataques de mísseis balísticos russos.

O presidente da Câmara, Vitali Klitschko, relatou no seu canal de Telegram que a Rússia utilizou mísseis balísticos, que provocaram um incêndio num edifício residencial de cinco andares no distrito de Svyatoshynskyi.

O autarca acrescentou que os destroços caíram perto do edifício, tendo anunciado numa mensagem anterior que um edifício não residencial no mesmo distrito também foi atingido, assim como um em Darnytskyi.

Uma testemunha disse à agência de notícias Reuters ter ouvido mais de uma dezena de explosões.

Os moradores da capital ucraniana foram aconselhados a abrigar-se.

A Administração Militar da Cidade de Kiev informou que foi declarado alerta aéreo na capital "devido à ameaça do inimigo utilizando armas balísticas" e que os residentes devem permanecer em abrigos até ao final do alerta.