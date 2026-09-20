Em dezembro de 2025, o nome do atual presidente antecedia o de John F. Kennedy. Um juiz ordenou a sua retirada. EPA/SHAWN THEW

Internacional Kennedy Center, da “Meca artística” à ameaça de demolição Eisenhower e Kennedy impulsionaram a criação do centro de artes. Trump renova significado de “política de fachada”, ao querer imortalizar o seu nome no edifício.