Em dezembro de 2025, o nome do atual presidente antecedia o de John F. Kennedy. Um juiz ordenou a sua retirada.
Em dezembro de 2025, o nome do atual presidente antecedia o de John F. Kennedy. Um juiz ordenou a sua retirada.EPA/SHAWN THEW
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Kennedy Center, da “Meca artística” à ameaça de demolição

Eisenhower e Kennedy impulsionaram a criação do centro de artes. Trump renova significado de “política de fachada”, ao querer imortalizar o seu nome no edifício.
César Avó
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