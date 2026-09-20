Kennedy Center, da “Meca artística” à ameaça de demolição

A fotografia de Donald Trump, dentro do avião presidencial, a olhar para o que aparentava ser os planos de demolição do Kennedy Center foi o mais recente sinal de alarme para aqueles que temem o pior desde que o presidente dos EUA se imiscuiu na instituição. Ainda por cima, nessa mesma quarta-feira, havia dito aos jornalistas que o centro de artes performativas poderia “acabar demolido”.O futuro do Kennedy Center é uma incógnita. A obsessão do empresário nova-iorquino em ver o seu nome gravado no edifício não dá mostras de ceder, ainda que a justiça já tenha clarificado que não cabe à administração do centro — nomeada por Trump e que de seguida o elevou a presidente do conselho de administração —, mas ao Congresso. A decisão de rebatizar o centro foi revertida em maio. No dia 13, a administração voltou à carga, desta vez para aprovar a inscrição “Restaurado e renovado pelo presidente Donald J. Trump” na fachada do edifício, bem como de dar o nome do presidente a uma praça nos seus terrenos. Na terça-feira, o juiz Christopher Cooper deliberou de novo que não há base legal para os administradores mexerem numa disposição do Congresso. Em resultado, no mesmo dia, a equipa dirigente aprovou o encerramento imediato para renovações, as quais deverão durar dois anos. De seguida, os visitantes foram convidados a sair das instalações.Na quarta-feira, Trump apresentava o problema e a solução, ao dizer que era quem tinha o poder de abrir ou de fechar o espaço. “Gostaria de poder salvá-lo, mas isso vai exigir muitos subsídios no futuro. E para nós, enquanto administração, querer fazer isso, penso que a administração Trump deve ser reconhecida. Caso contrário vai fechar e vai acabar por ser demolido.” Horas depois, o mesmo juiz ordenou que o centro avise com mais de 30 dias antes de qualquer mudança nos planos de construção, incluindo demolições, e pediu uma atualização da situação até quarta-feira.Em 1955, o presidente Dwight Eisenhower criou uma comissão para planear a construção de um auditório público em Washington. Três anos depois, uma lei autorizou a angariação de fundos e a construção do que imaginava vir a ser “uma Meca artística” na capital do país. Em 1962, John F. Kennedy disse que os EUA tinham uma “responsabilidade especial para as artes” enquanto sociedade democrática. “Porque a arte é o grande democratizador, despertando o génio criativo em todos os setores da sociedade, sem se importar com raça, religião, riqueza ou cor”, afirmou.O “embelezamento” de Washington Donald Trump quer deixar marca em Washington com obras ao seu gosto. Em março de 2025, através de uma ordem executiva, aprovou o “embelezamento” do Distrito de Columbia, envolvendo a Guarda Nacional em tarefas de limpeza e manutenção. Para o orçamento de 2027, prevê 10 mil milhões de dólares para mais obras. Uma delas é um arco do triunfo a construir junto do cemitério de Arlington (o que já levou um grupo de veteranos a apresentar um processo judicial). No domingo, Trump disse que tinha concordado, a “forte pedido” dos militares, em transformar o arco “num complexo militar”, “capaz de acolher drones e atiradores furtivos, além de armazenar munições”. .O arco triunfal de Trump não triunfa entre os americanos.Mais fácil de levar a cabo, mas também controversa, foi a reposição da estátua do general confederado Albert Pike, que tinha sido derrubada nos protestos Black Lives Matter. Além disso, uma réplica da estátua de Cristóvão Colombo, também destruída em 2020 em Baltimore, está agora junto do edifício Eisenhower. Por sua vez, Trump quer ver este prédio de granito, onde se situa o gabinete do vice-presidente, pintado de branco. O presidente também queria ver o Espelho d’água do Memorial de Lincoln a refletir um azul como o da bandeira, mas milhões de dólares e acusações de vandalismo depois, a obra saldou-se num fiasco. A praça Lafayette, defronte da Casa Branca e palco dos protestos contra Trump no primeiro mandato, está fechada para obras, com planos para que fique vedada de forma permanente. Mas a obra mais visível até agora é o salão de baile — e que, afinal, envolve um bunker — devido à demolição da ala leste da Casa Branca. No último episódio da guerra judicial, o Supremo permitiu que as obras avancem, sem decidir se as mesmas — cujo orçamento e financiamento continuam por esclarecer — são legais. Outras mudanças de Trump na Casa Branca incluem um heliporto de granito e a pavimentação do jardim de rosas..Trump diz que arco que planeia construir em Washington pode tornar-se “complexo militar”.Supremo Tribunal dos EUA autoriza continuação das obras do novo salão de baile na Casa Branca.Trump culpa vandalismo pelos estragos no lago do Lincoln Memorial e anuncia detenções