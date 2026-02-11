Keir Starmer a sair de Downing Street antes do debate parlamentar.
Keir Starmer a sair de Downing Street antes do debate parlamentar. EPA / ANDY RAIN
Internacional

Keir Starmer pressionado pelas mulheres trabalhistas por causa de ligações a criminosos sexuais

Deputadas dizem que os escândalos expuseram um “clube dos rapazes” em Downing Street. Foi pedido a Starmer que lance investigação aos crimes sexuais do antigo dono do Harrods. “É o nosso Epstein”.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Reino Unido
Keir Starmer
Partido Trabalhista
Caso Epstein
edição impressa
Peter Mandelson

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt