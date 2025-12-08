Katy Perry e ex-primeiro-ministro do Canadá tornam pública relação

Katy Perry e Justin Trudeau tornaram pública a relação amorosa entre ambos através do Instagram, depois de a cantora norte-americano ter publicado uma fotografia dos dois juntos a sorrir, bochecha com bochecha, e um vídeo de ambos a comer sushi juntos no Japão.A publicação da artista parece confirmar a relação, depois de meses de especulação sobre um possível romance com o ex-primeiro-ministro canadiano.A selfie de ambos faz parte de uma galeria de fotografias e vídeos de uma viagem ao Japão publicada este sábado, 6 de dezembro, na conta de Instagram da cantora, que contabiliza 202 milhões de seguidores. "Tempo em Tóquio em digressão e mais", escreveu, acompanhando a frase com vários emojis, entre os quais um coração vermelho..Dois dias antes, na quinta-feira, Justin Trudeau partilhou na rede social X uma fotografia na qual os dois posavam com o ex-primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, e a sua mulher, Yuko."Que bom ver-te, Kishida. A Katy e eu ficámos muito felizes por ter a oportunidade de conversar contigo e com a Yuko", escreveu o ex-primeiro-ministro do Canadá. .Esta suposta oficialização da relação entre Katy Perry e Justin Trudeau gerou vários comentários, com fãs a mostrarem-se felizes por ambos.Em julho, a cantora e o ex-líde canadiano haviam sido vistos a jantar juntos em Montreal, no Canadá. Dois dias depois, Trudeau foi visto a cantar a plenos pulmões a música Firework num concerto de Perry.Em outubro, Trudeau e Perry fizeram uma primeira aparição pública juntos, quando foram fotografados de mãos dadas depois de assistirem a um espetáculo de cabaré em Paris, nos festejos do 41º aniversário da cantora.Trudeau foi primeiro-ministro do Canadá de 2015 até ao início deste ano, quando apresentou a demissão, como líder do Partido Liberal.Nomeada 13 vezes para os Grammy, Katy Perry lançou sete álbuns de estúdio, com êxitos como California Gurls, Hot n Cold e Roar..Trudeau, ou a queda do menino bonito do liberalismo