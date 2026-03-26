Apoiantes e críticos de Maduro no exterior do tribunal em Nova Iorque.
Apoiantes e críticos de Maduro no exterior do tribunal em Nova Iorque.EPA/OLGA FEDOROVA
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Juiz rejeita arquivar caso contra Maduro e Flores por questões de dinheiro

Ex-líder venezuelano e a mulher regressaram a tribunal e alegam que sanções norte-americanas são um obstáculo à sua defesa, já que o Governo de Caracas não pode pagar os custos.
Susana Salvador
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