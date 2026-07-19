No sábado, dois militares norte-americanos em ação na Jordânia foram mortos,
No sábado, dois militares norte-americanos em ação na Jordânia foram mortos,Foto: Canva
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Jordânia evacua porto e aeroporto de Aqaba devido a "ameaça credível"

A embaixada instou ainda todos os cidadãos dos EUA a evitarem viajar para o aeroporto e para o porto da cidade costeira e lembrou que devem evitar viagens para bases militares.
DN/Lusa
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As autoridades da Jordânia ordenaram a evacuação do porto e do aeroporto internacional da cidade de Aqaba devido a "ameaças credíveis". O anúncio foi realizado este domingo, 19 de julho, pela embaixada dos Estados Unidos da América no país árabe.

A embaixada instou ainda todos os cidadãos dos EUA a evitarem viajar para o aeroporto e para o porto da cidade costeira e lembrou que devem evitar viagens para bases militares.

Os cidadãos dos EUA que permaneçam no país são aconselhados a evitar manifestações e grandes ajuntamentos, bem como "qualquer área com forte presença policial". São também aconselhados a acompanhar os noticiários e as instruções das autoridades.

No sábado, dois militares norte-americanos em ação na Jordânia foram mortos e um está desaparecido após ataques iranianos contra alvos norte-americanos na Jordânia. Também ocorreram ataques iranianos contra alvos no Kuwait e no Bahrein em resposta a oito noites consecutivas de ataques aéreos dos Estados Unidos ao Irão.

A recente escalada levou à suspensão formal do memorando de entendimento assinado por ambos os países em junho, que visava pôr fim ao conflito iniciado a 28 de fevereiro com os ataques aéreos dos Estados Unidos de Israel contra o Irão.

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