Vencedor de um Óscar e vocalista dos Thirty Seconds to Mars, Jared Leto está a ser acusado por dez mulheres de assédio e abusos sexuais. Os factos em causa terão ocorrido entre 2002 e 2016, quando a estrela do cinema e da música tinha enhre 30 e 40 anos.As alegações fazem parte do documentário da BBC Jared Leto: Hollywood's Dark Secret, que passa na noite desta quarta-feira, 29 de julho, e juntam-se a outras acusações já divulgadas no ano passado num artigo da Air Mail, que o ator negou.Segundo avança a BBC, quatro mulheres acusam Leto de conduta sexual criminosa. Uma delas alega que foi agredida sexualmente na casa de banho d eum motel quando tinha 17 anos; outra diz que foi deixada inesperadamente sozinha com ele num quarto de hotel e amaçada de agressão sexual quando tinha 19 anos; outra afirma que teve relações sexuais com ele aos 17 anos; e a quarta diz ter recebido dele várias chamadas com conteúdo sexual explícito quando tinha 16 anos, tendo numa delas havido sugestão de que tivessem relações sexuais.A BBC explica que outras quatro mulheres receberam chamadas telefónicas de teor sexual e uma outra foi levada por um segurança até ele já depois de ter feito um comentário acerca dos seus seios numa sessão de autógrafos.. Ao todo, são dez as mulheres, na altura adolescentes, que falam neste documentário, para o qual a televisão britânica teve ainda acesso a fotigrafias e mensagens que irão de enconro às acusações. O trabalho inclui ainda relatos de dois antigos elementos da equipa de Jared Leto, homens, que falam do desconforto que sentiam com a forma como o cantor/ator interagia com as adolescentes.Jared Leto ganhou o Óscar de Melhor Ator Secundário em 2014 por O Clube de Dallas e participou em filmes de sucesso.Os Thirty Seconds to Mars, formados em 1998, atuam em Portugal, na Meo Arena, a 6 de abril de 2027..David Bowie foi inspiração para o Joker de Jared Leto, em "Suicide Squad"