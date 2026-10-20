Japão lança missão espacial para recolher amostras de uma lua de Marte

A chegada às proximidades de Marte está prevista para agosto de 2027. A partir daí, a missão deverá estudar Fobos e recolher pelo menos dez gramas de material da sua superfície, antes de iniciar a viagem de regresso à Terra. Está ainda prevista a observação de Deimos, a outra lua marciana, durante várias aproximações.

Um dos principais objetivos é esclarecer a origem das duas luas de Marte. Os cientistas procuram determinar se Fobos e Deimos resultaram de uma colisão de grandes dimensões com o planeta ou se são antigos asteroides capturados pela sua gravidade. A resposta poderá fornecer pistas sobre a evolução dos planetas rochosos do Sistema Solar.

Paritcipação europeia

A missão nipônica conta também com a participação europeia, através do pequeno veículo robótico franco-alemão IDEFIX, que deverá deslocar-se pela superfície de Fobos para realizar observações e ajudar a preparar a recolha das amostras. O veículo, com dimensões semelhantes às de um forno micro-ondas, será o primeiro a deslocar-se sobre esta lua marciana.

O regresso da missão está previsto para depois da partida da região de Marte, em 2030. Caso seja bem-sucedida, a MMX poderá tornar-se a primeira missão a trazer para a Terra amostras de uma lua marciana, contribuindo também para preparar futuras missões de exploração humana do planeta vermelho.