Japão lança missão espacial para recolher amostras de uma lua de Marte
O Japão lançou com sucesso uma missão espacial destinada a recolher amostras de Fobos, a maior das duas luas de Marte, numa operação que poderá ajudar a esclarecer a origem do planeta vermelho e a formação do Sistema Solar.
A sonda partiu esta terça-feira, 20 de outubro, do Centro Espacial de Tanegashima, no sul do Japão, segundo informações da agência espacial japonesa (JAXA), citadas pela AFP.
A missão, denominada Martian Moons eXploration (MMX), foi lançada a bordo de um foguetão H3, que transportou a sonda até ao espaço. Cerca de uma hora depois da descolagem, a JAXA confirmou a separação bem-sucedida dos dois veículos e a receção dos primeiros sinais da sonda, indicando que os sistemas estavam a funcionar normalmente.
A chegada às proximidades de Marte está prevista para agosto de 2027. A partir daí, a missão deverá estudar Fobos e recolher pelo menos dez gramas de material da sua superfície, antes de iniciar a viagem de regresso à Terra. Está ainda prevista a observação de Deimos, a outra lua marciana, durante várias aproximações.
Um dos principais objetivos é esclarecer a origem das duas luas de Marte. Os cientistas procuram determinar se Fobos e Deimos resultaram de uma colisão de grandes dimensões com o planeta ou se são antigos asteroides capturados pela sua gravidade. A resposta poderá fornecer pistas sobre a evolução dos planetas rochosos do Sistema Solar.
Paritcipação europeia
A missão nipônica conta também com a participação europeia, através do pequeno veículo robótico franco-alemão IDEFIX, que deverá deslocar-se pela superfície de Fobos para realizar observações e ajudar a preparar a recolha das amostras. O veículo, com dimensões semelhantes às de um forno micro-ondas, será o primeiro a deslocar-se sobre esta lua marciana.
O regresso da missão está previsto para depois da partida da região de Marte, em 2030. Caso seja bem-sucedida, a MMX poderá tornar-se a primeira missão a trazer para a Terra amostras de uma lua marciana, contribuindo também para preparar futuras missões de exploração humana do planeta vermelho.