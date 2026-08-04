Itália: corpo do marido da ministra da Família encontrado no lago Vico após mais de um mês de buscas

O corpo de Luigi Cavallari, marido da ministra da Família italiana Eugenia Roccella, foi encontrado esta terça-feira, 4 de agosto, no lago Vico, a cerca de um quilómetro do local onde se tinha sentido mal a 27 de junho depois de mergulhar para se refrescar. O engenheiro e académico tinha 84 anos."Termina hoje um período de espera angustiante. Quero agradecer, do fundo do coração, à equipa que, com tanta humanidade e dedicação, procurou o meu amado Luigi até ao momento em que foi encontrado", escreveu a ministra numa mensagem no Facebook."O facto de Luigi ter sido encontrado não alivia a dor da separação, mas devolve a mim, aos nossos filhos, aos familiares e às muitas pessoas que o conheceram e amaram a possibilidade daquela 'correspondência de afetos' que constitui o vínculo profundo entre os vivos e aqueles que já não estão neste mundo", acrescentou Roccella, fazendo uma referência ao poema Dei Sepolcri de Ugo Foscolo. .Cavallari estava com a mulher, de 72 anos, a bordo de uma embarcação no lago Vico quando decidiu mergulhar para se refrescar, de acordo com a agência italiana ANSA. Depois de emergir por breves instantes, terá dito que não se sentia bem, mas o barco, que não estava ancorado, afastou-se e a sua mulher não conseguiu chegar a tempo, segundo a mesma fonte.Cavallari e Roccella estavam casados desde 1976 (assinalaram as bodas de ouro em março) e têm dois filhos. A ANSA indica que o corpo foi encontrado a cerca de um quilómetro, com a ministra a agradecer às autoridades que trabalharam na operação.