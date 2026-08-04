Uma foto de Luigi Cavallari partilhada pela mulher.
Uma foto de Luigi Cavallari partilhada pela mulher.FOTO:DR/Facebook
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Itália: corpo do marido da ministra da Família encontrado no lago Vico após mais de um mês de buscas

Luigi Cavallari, de 84 anos, estava desaparecido desde 27 de junho, depois de ter mergulhado para se refrescar e ter dito que se tinha sentido mal.
Susana Salvador
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O corpo de Luigi Cavallari, marido da ministra da Família italiana Eugenia Roccella, foi encontrado esta terça-feira, 4 de agosto, no lago Vico, a cerca de um quilómetro do local onde se tinha sentido mal a 27 de junho depois de mergulhar para se refrescar. O engenheiro e académico tinha 84 anos.

"Termina hoje um período de espera angustiante. Quero agradecer, do fundo do coração, à equipa que, com tanta humanidade e dedicação, procurou o meu amado Luigi até ao momento em que foi encontrado", escreveu a ministra numa mensagem no Facebook.

"O facto de Luigi ter sido encontrado não alivia a dor da separação, mas devolve a mim, aos nossos filhos, aos familiares e às muitas pessoas que o conheceram e amaram a possibilidade daquela 'correspondência de afetos' que constitui o vínculo profundo entre os vivos e aqueles que já não estão neste mundo", acrescentou Roccella, fazendo uma referência ao poema Dei Sepolcri de Ugo Foscolo.

Cavallari estava com a mulher, de 72 anos, a bordo de uma embarcação no lago Vico quando decidiu mergulhar para se refrescar, de acordo com a agência italiana ANSA. Depois de emergir por breves instantes, terá dito que não se sentia bem, mas o barco, que não estava ancorado, afastou-se e a sua mulher não conseguiu chegar a tempo, segundo a mesma fonte.

Cavallari e Roccella estavam casados desde 1976 (assinalaram as bodas de ouro em março) e têm dois filhos. A ANSA indica que o corpo foi encontrado a cerca de um quilómetro, com a ministra a agradecer às autoridades que trabalharam na operação.

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