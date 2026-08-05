Militares libaneses numa das zonas piloto no sul do país, após a saída das IDF.
Militares libaneses numa das zonas piloto no sul do país, após a saída das IDF. FOTO:EPA/STRINGER
Internacional

Israel volta a atacar sul do Líbano e complica negociações em Roma

Israelitas disseram responder a violação do cessar-fogo do Hezbollah. À espera de acordo entre Irão e EUA para reabrir estreito de Ormuz, Teerão e Mascate finalizaram acordo sobre rotas de navegação.
Susana Salvador
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