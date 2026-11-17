Israel usou a Amazon para rastrear palestinianos
Israel carregou milhões de fotos na plataforma de reconhecimento facial da Amazon para rastrear palestinianos, segundo avançou o The Guardian. De acordo com os documentos e as informações obtidas por este jornal britânico, o exército israelita carregou mais concretamente 3,5 milhões de fotografias na plataforma de cloud da Amazon para utilizar a tecnologia de reconhecimento facial da empresa norte-americana na análise de imagens de palestinianos.
O carregamento das imagens terá ocorrido nos primeiros meses da ofensiva na Faixa de Gaza, após o ataque de 7 de outubro de 2023 do Hamas. Os militares terão recolhido imagens de palestinianos que passavam por postos de controlo. No entanto, segundo o "The Guardian", não é claro se os 3,5 milhões de imagens carregadas no Rekognition da Amazon foram captadas nestes postos de controlo.
Mas, no início da sua campanha em Gaza, Israel terá utilizado o Rekognition para identificar reféns capturados por militantes do Hamas e também para identificar pessoas suspeitas de serem militantes.
No início de 2024, um departamento do exército – conhecido como Rolling Stone - terá informado a Amazon sobre a decisão de carregar as imagens de forma a poder utilizar o Rekognition, a plataforma de análise de imagens com inteligência artificial da empresa, num projeto de reconhecimento facial.
O Rolling Stone, departamento que integra uma unidade de software militar, estava a explorar o uso de tecnologias de reconhecimento facial para analisar os extensos catálogos de imagens de palestinianos que possuía, segundo avançaram várias fontes ao The Guardian.
Os documentos a que o "The Guardian" teve acesso fazem parte de uma investigação sobre a dependência do exército israelita da tecnologia e infraestruturas do serviço de computação em nuvem da Amazon para monitorizar os palestinianos. Já antes, o "The New York Times" tinha noticiado que os militares usaram tecnologia disponível comercialmente em Gaza para detetar rostos em multidões e em imagens de drones, o que levou à identificação incorreta de civis como militantes.
Um porta-voz da Amazon Web Services afirmou que a empresa não tem acesso aos caregamentos dos seus clientes na cloud. "Respeitamos a privacidade dos nossos clientes e não discutimos a nossa relação sem o seu consentimento", disse.