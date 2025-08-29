Israel recupera dois corpos de reféns em operação militar em Gaza. Um deles já foi identificado e é Ilan Weiss

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou nesta sexta-feira (29) que o corpo do refém Ilan Weiss foi recuperado numa operação militar e já regressou a Israel.Segundo o chefe do governo, a operação permitiu também resgatar os restos mortais de outro refém, cuja identidade ainda não foi divulgada e que está a ser analisada por peritos forenses. As informações foram adiantadas pela Sky News.Netanyahu afirmou que Weiss foi assassinado pelo Hamas durante os ataques de 7 de outubro de 2023, tendo o seu corpo sido levado para Gaza. A mulher e a filha de Weiss também foram raptadas, mas libertadas em novembro do mesmo ano.“Juntamente com todos os cidadãos de Israel, eu e a minha esposa enviamos as mais profundas condolências às famílias enlutadas e partilhamos a sua dor”, declarou o primeiro-ministro, que agradeceu às forças de segurança pela operação, destacando a “determinação e coragem” dos militares.“O esforço para trazer de volta os sequestrados continua sem tréguas. Não descansaremos até que todos regressem a casa - tanto os vivos como os mortos”, acrescentou.Exército israelita declara Cidade de Gaza zona de combate perigosaTambém nesta sexta-feira, o exército israelita classificou a Cidade de Gaza como uma "zona de combate perigosa", mas não pediu a saída imediata da população, quando Israel ameaça lançar uma grande ofensiva militar contra o grupo islamita Hamas."A partir de hoje, às 10h00, no horário local (8h00 em Lisboa), a pausa tática local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, que constitui uma zona de combate perigosa", de acordo com um comunicado militar publicado na rede social X.“As IDF [Força de Defesa de Israel] vão continuar a apoiar os esforços humanitários enquanto conduzem operações para proteger Israel”, disse o exército na mesma nota.Esta "pausa tática local" diária foi anunciada no final de julho para a Cidade de Gaza e outras zonas da Faixa de Gaza, referiu o exército israelita, para "permitir a passagem segura de comboios da ONU" e de organizações não-governamentais (ONG) humanitárias para o território palestiniano devastado pela guerra, que teve início em outubro de 2023.A Defesa Civil em Gaza registou 33 mortes em território palestiniano desde a madrugada de hoje. O exército israelita não comentou de imediato após ter sido contactado pela agência de notícias France-Presse (AFP).Apesar da crescente pressão, tanto internacional como interna, para colocar um fim à guerra, o exército israelita afirmou na quinta-feira que "continuava as operações" em todo o território.Na quarta-feira (27), o exército afirmou que a evacuação da Cidade de Gaza era inevitável, dada a decisão de Israel de assumir o controlo da cidade, a maior do território.Israel já tinha afirmado que a Cidade de Gaza é um bastião do Hamas, com uma rede de túneis que continua a ser utilizada pelos militantes do grupo islamita palestiniano.A cidade alberga também parte da infraestrutura crítica e das instalações de saúde do território. As Nações Unidas disseram na quinta-feira (28) que o enclave palestiniano pode perder metade da capacidade de camas hospitalares se Israel mantiver os planos de invasão..Alto comissário para os Direitos Humanos da ONU sob pressão interna para falar de “genocídio” em Gaza.Dez pessoas morreram de fome em Gaza nas últimas 24 horas, incluindo duas crianças