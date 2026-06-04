Fotografia de operações realizadas pelas tropas da 401ª Brigada israelita no sul do Líbano.
Fotografia de operações realizadas pelas tropas da 401ª Brigada israelita no sul do Líbano.Forças de Defesa de Israel
Internacional

Israel mantém ataques no Líbano, Hezbollah rejeita cessar-fogo

Presidente libanês, Joseph Aoun, defendeu que o acordo saído das mais recentes negociações mediadas pelos EUA é “a última oportunidade” para um cessar-fogo definitivo.
Ana Meireles
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