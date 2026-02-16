Habitantes de uma aldeia perto de Jericó denunciaram a destruição de 15 casas palestinianas por colonos israelitas.
Internacional

Israel em alerta durante Ramadão após decisão sobre Cisjordânia

IDF admitem episódios violentos, após decisão do governo de Netanyahu de reabrir o processo de registo de terras na Cisjordânia ocupada, visto como forma de anexação.
Helena Tecedeiro
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Israel
Cisjordânia
Ramadão
