Forças de Defesa de Israel em missão no sul do Líbano.
Forças de Defesa de Israel em missão no sul do Líbano.FOTO: Telegram das IDF
Internacional

Israel e Líbano chegam a acordo para cessar-fogo mas ministro de Netanyahu contesta

Ben Gvir, ministro da Segurança Nacional israelita, classificou o acordo mediado pelos EUA como “um grave erro”, por não garantir a segurança da fronteira nem a retirada efetiva do Hezbollah.
Nuno Braga
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A trégua negociada entre Israel e Líbano em Washington voltou esta quinta-feira, 4 de junho, a provocar tensão política interna em Israel, depois de Itamar Ben Gvir, ministro da Segurança Nacional, ter qualificado o acordo como “um grave erro”.

Ben Gvir acusou conselheiros do primeiro‑ministro Benjamin Netanyahu de o pressionarem para aceitar uma solução que, na sua opinião, não garante a segurança da fronteira nem a retirada efetiva do Hezbollah das áreas próximas ao rio Litani, a cerca de 30 km de distância dessa mesma fronteira.

O pacto prevê uma cessação das hostilidades condicionada à paralisação dos ataques do Hezbollah e contempla ainda a criação de zonas‑piloto onde o Exército libanês teria controlo exclusivo do território, excluindo forças não estatais.

Foram as negociações mediadas pelos Estados Unidos que permitiram o entendimento, mas críticos internos argumentam que o Estado libanês não possui meios suficientes para impor essa retirada nem para conter o movimento xiita.

As críticas não se limitaram a Ben Gvir, uma vez que Avigdor Liberman, líder do Israel Beiteinu (partido de extrema-direita e da oposição ao governo), também considerou a suspensão temporária das operações uma oportunidade para o Hezbollah se reorganizar.

A fragilidade do acordo ficou patente poucas horas após o anúncio, com a Agência Nacional de Informação do Líbano a relatar ataques aéreos israelitas no sul do país que provocou vítimas mortais, enquanto o exército israelita deu nota de um alerta aéreo no norte de Israel provocado por uma infiltração de aparelho hostil.

Estes episódios levantam dúvidas sobre a imediata aplicabilidade da trégua e sobre a capacidade das partes em travar novas escaladas.

O contexto humanitário e militar no terreno é grave — segundo as autoridades libanesas, os combates já causaram milhares de mortos e um vasto número de deslocados —, o que torna a estabilidade da trégua uma prioridade frágil e contestada por amplos sectores políticos.

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Israel avança no Líbano onde trégua é só no papel
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