Israel declara fronteira com o Egito zona militar fechada

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou esta quinta-feira, 6 de novembro, que instruiu o Exército para declarar a zona fronteiriça entre Israel e o Egito como zona militar fechada.De acordo com o ministro da Defesa a medida destina-se a combater o contrabando de armas através de aparelhos aéreos não tripulados (drones).O comunicado de Israel Katz referiu que o Ministério da Defesa já emitiu as ordens ao Exército para designar a área junto à fronteira entre Israel e o Egito como "zona militar fechada".Da mesma forma ordenou a alteração das regras de empenhamento das forças israelitas na zona de fronteira com o Egito, no sul de Gaza, no sentido de combater a ameaça dos drones que, disse, põe em perigo a segurança de Israel."O contrabando de armas através de drones faz parte da guerra em Gaza e visa armar os nossos inimigos. Devem ser tomadas todas as medidas possíveis para o impedir", acrescentou Israel Katz..Guterres defende mandato da ONU para missão internacional em Gaza.Hamas devolve mais um corpo de presumível refém