Israel Katz, ministro da Defesa israelitaEPA/KHALED ELFIQI
Israel declara fronteira com o Egito zona militar fechada

A medida pretende combater o contrabando de armas através de drones, que, segundo o ministro da Defesa israelita, "faz parte da guerra em Gaza". "Visa armar os nossos inimigos", afirmou Israel Katz.
O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, anunciou esta quinta-feira, 6 de novembro, que instruiu o Exército para declarar a zona fronteiriça entre Israel e o Egito como zona militar fechada.

De acordo com o ministro da Defesa a medida destina-se a combater o contrabando de armas através de aparelhos aéreos não tripulados (drones).

O comunicado de Israel Katz referiu que o Ministério da Defesa já emitiu as ordens ao Exército para designar a área junto à fronteira entre Israel e o Egito como "zona militar fechada".

Da mesma forma ordenou a alteração das regras de empenhamento das forças israelitas na zona de fronteira com o Egito, no sul de Gaza, no sentido de combater a ameaça dos drones que, disse, põe em perigo a segurança de Israel.

"O contrabando de armas através de drones faz parte da guerra em Gaza e visa armar os nossos inimigos. Devem ser tomadas todas as medidas possíveis para o impedir", acrescentou Israel Katz.

