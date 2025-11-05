Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Guterres pede condições para que entre mais ajuda no enclave.
Guterres pede condições para que entre mais ajuda no enclave.UN Photo/Violaine Martin
Internacional

Guterres defende mandato da ONU para missão internacional em Gaza

O secretário-geral das Nações Unidas elogia o papel dos Estados Unidos no cessar-fogo, mas vê um quadro “muito frágil”.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
ONU
Cessar-fogo
plano de paz
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt