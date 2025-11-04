Hamas devolve mais um corpo de presumível refém

O grupo islamita palestiniano Hamas entregou esta terça-feira (4 de novembro) à Cruz Vermelha o corpo de um presumível refém na Faixa de Gaza, indicou o exército israelita.“Segundo informações prestadas pela Cruz Vermelha, a urna com um refém falecido foi entregue à sua guarda e está a caminho das tropas das Forças de Defesa de Israel em Gaza”, afirmaram os militares israelitas na rede social X.Caso os exames forenses a realizar em Israel confirmem que se trata de um dos reféns mantidos no território palestiniano, restarão ainda sete corpos por devolver, ao abrigo do cessar-fogo em vigor desde 10 de outubro.“O Hamas é obrigado a cumprir o acordo e a tomar as medidas necessárias para devolver todos os corpos de reféns falecidos”, declarou o exército israelita na mesma mensagem na rede X.. No âmbito do entendimento, foram restituídos 20 reféns vivos e 20 mortos até à entrega de hoje, em troca de quase dois mil prisioneiros palestinianos e 270 corpos que estavam em posse de Israel.A trégua foi ameaçada há uma semana, quando o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, ordenou o bombardeamento do enclave palestiniano, no seguimento de dois incidentes com o Hamas.No mesmo dia, Israel acusou o Hamas de abater um militar israelita no sul da Faixa de Gaza, alegação refutada pelo grupo palestiniano, e de entregar restos mortais supostamente de um dos reféns ainda por devolver, mas cujos exames revelaram que pertenciam a um outro já recuperado e sepultado há quase dois anos.A primeira fase do acordo, impulsionado pelos Estados Unidos com a mediação do Egito, Qatar e Turquia, inclui também a retirada parcial das forças israelitas do enclave e o acesso de ajuda humanitária ao território..Guterres "profundamente preocupado" com constante violação de cessar-fogo na Faixa de Gaza. A etapa seguinte, ainda por acordar, prevê a continuação da retirada israelita, o desarmamento do Hamas, bem como a reconstrução e a futura governação do enclave.A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelos ataques liderados pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 no sul de Israel, nos quais morreram cerca de 1.200 pessoas e 251 foram feitas reféns.Em retaliação, Israel lançou uma operação militar em grande escala na Faixa de Gaza, que provocou mais de 68 mil mortos, segundo as autoridades locais, a destruição de quase todas as infraestruturas do território e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas..Acusada procuradora israelita que investigou abusos de soldados