Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A advogada Yifat Tomer-Yerushalmi fora promovida a major-general em 2021 e destacada para as funções de procuradora das forças israelitas.
A advogada Yifat Tomer-Yerushalmi fora promovida a major-general em 2021 e destacada para as funções de procuradora das forças israelitas.FORÇAS DE DEFESA DE ISRAEL
Internacional

Acusada procuradora israelita que investigou abusos de soldados

A major-general que se demitiu e desapareceu durante horas vai responder por obstrução, fraude e abuso. Netanyahu disse que é o caso que mais põe em causa a reputação de Israel desde a sua fundação.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Israel
Justiça
Guerra Israel-Hamas
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt