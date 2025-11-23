Israel bombardeia Beirute. Alvo era o chefe de gabinete do Hezbollah

Um ataque aéreo atingiu Beirute, no Líbano, este domingo, 23 de novembro. O alvo era o chefe de gabinete do Hezbollah, Ali Tabtabai, desconhecendo-se se este está morto.Este é o primeiro ataque aéreo de Isarel ao Líbano desde junho e, segundo as primeiras informações do ministério da Saúde libanês citadas pelo Le Monde, terá feito um morto e 21 feridos.. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu este domingo que o seu país fará "tudo o que for necessário" para impedir o reforço do grupo Hezbollah no Líbano e da posição do Hamas na Faixa de Gaza."Continuaremos a combater o terrorismo em múltiplas frentes", disse Netanyahu durante uma reunião do seu gabinete.“Este fim de semana, o exército israelita atacou o Líbano e continuaremos a fazer tudo o que for necessário para impedir que o Hezbollah recupere a sua capacidade de ameaçar os nossos territórios", informou o Ministério dos Negócios Estranfeiros israelita em comunicado."Também o estamos a fazer na Faixa de Gaza. Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, o Hamas violou-o consistentemente e estamos a agir em conformidade”, continua.“Houve várias tentativas por parte deles (Hamas) para penetrar no nosso território, para além da ‘linha amarela’ e tentar ferir os nossos soldados. Frustrámos isso com uma força considerável e também respondemos, impondo-lhes um preço elevado”, acrescenta.O ataque no sul de Beirute acontece dias antes da visita do Papa Leão XIV ao país..Chefe do Hezbollah pede unidade em torno da ideia de que Israel é o "principal inimigo" do Médio Oriente