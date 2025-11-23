Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Israel bombardeia Beirute. Alvo era o chefe de gabinete do Hezbollah
WAEL HAMZEH/EPA
Internacional

Israel bombardeia Beirute. Alvo era o chefe de gabinete do Hezbollah

Benjamin Netanyahu advertiu este domingo que o seu país fará "tudo o que for necessário" para impedir o reforço do grupo Hezbollah no Líbano.
Sofia Fonseca
Publicado a
Atualizado a

Um ataque aéreo atingiu Beirute, no Líbano, este domingo, 23 de novembro. O alvo era o chefe de gabinete do Hezbollah, Ali Tabtabai, desconhecendo-se se este está morto.

Este é o primeiro ataque aéreo de Isarel ao Líbano desde junho e, segundo as primeiras informações do ministério da Saúde libanês citadas pelo Le Monde, terá feito um morto e 21 feridos.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, advertiu este domingo que o seu país fará "tudo o que for necessário" para impedir o reforço do grupo Hezbollah no Líbano e da posição do Hamas na Faixa de Gaza.

"Continuaremos a combater o terrorismo em múltiplas frentes", disse Netanyahu durante uma reunião do seu gabinete.

“Este fim de semana, o exército israelita atacou o Líbano e continuaremos a fazer tudo o que for necessário para impedir que o Hezbollah recupere a sua capacidade de ameaçar os nossos territórios", informou o Ministério dos Negócios Estranfeiros israelita em comunicado.

"Também o estamos a fazer na Faixa de Gaza. Desde que o cessar-fogo entrou em vigor, o Hamas violou-o consistentemente e estamos a agir em conformidade”, continua.

“Houve várias tentativas por parte deles (Hamas) para penetrar no nosso território, para além da ‘linha amarela’ e tentar ferir os nossos soldados. Frustrámos isso com uma força considerável e também respondemos, impondo-lhes um preço elevado”, acrescenta.

O ataque no sul de Beirute acontece dias antes da visita do Papa Leão XIV ao país.

Chefe do Hezbollah pede unidade em torno da ideia de que Israel é o "principal inimigo" do Médio Oriente
Israel
Líbano
Hezbollah

