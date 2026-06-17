Israel atacou o sul do Líbano, diz agência de notícias libanesa

Israel fez esta quarta-feira, 17 de junho, vários ataques no sul do Líbano apesar do acordo assinado entre Teerão e Washington no domingo, noticiou a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA).Os ataques, segundo a mesma fonte, atingiram as regiões de Nabatieh e Kfartebnit.Desde o anúncio do acordo com os Estados Unidos, o Irão tem afirmado reiteradamente que a situação global deve incluir a cessação das hostilidades no Líbano.Israel alega estar a atacar o Hezbollah (Partido de Deus), milícia xiita libanesa, aliada de Teerão.Na noite de segunda-feira, os militares iranianos ameaçaram responder de forma "severa" caso continuassem os ataques de Israel contra o Líbano.De acordo com a NNA, os ataques israelitas diminuíram desde o anúncio do acordo, mas continuaram, causando a morte a cinco pessoas nas últimas 48 horas.Embora alguns residentes do sul do Líbano tenham começado a regressar aos locais de residência, o exército libanês aconselhou cautela aos civis devido ao "risco de violações" do acordo por parte de Israel.Na terça-feira, o exército israelita realizou vários ataques aéreos, matando quatro pessoas, e alegou que os soldados no sul do Líbano foram alvo de foguetes de artilharia.O Hezbollah não se pronunciou.O líder da milícia xiita libanesa, Naim Qassem, que expressou "profunda gratidão" ao Irão por incluir o Líbano no acordo, deve pronunciar-se hoje à tarde sobre a situação no terreno.O protocolo, que visa pôr fim à guerra que matou milhares de pessoas no Médio Oriente, sobretudo no Irão e no Líbano, vai ser formalmente assinado na Suíça na sexta-feira..EUA e Irão assinam acordo de paz na sexta-feira em estância alpina na Suíça