Israel atacou o sul do Líbano, diz agência de notícias libanesa
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Israel atacou o sul do Líbano, diz agência de notícias libanesa

Apesar do acordo assinado entre o Irão e os EUA, vários ataques israelitas terão atingido as regiões de Nabatieh e Kfartebnit no Líbano.
DN/Lusa
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Israel fez esta quarta-feira, 17 de junho, vários ataques no sul do Líbano apesar do acordo assinado entre Teerão e Washington no domingo, noticiou a Agência Nacional de Notícias Libanesa (NNA).

Os ataques, segundo a mesma fonte, atingiram as regiões de Nabatieh e Kfartebnit.

Desde o anúncio do acordo com os Estados Unidos, o Irão tem afirmado reiteradamente que a situação global deve incluir a cessação das hostilidades no Líbano.

Israel alega estar a atacar o Hezbollah (Partido de Deus), milícia xiita libanesa, aliada de Teerão.

Na noite de segunda-feira, os militares iranianos ameaçaram responder de forma "severa" caso continuassem os ataques de Israel contra o Líbano.

De acordo com a NNA, os ataques israelitas diminuíram desde o anúncio do acordo, mas continuaram, causando a morte a cinco pessoas nas últimas 48 horas.

Embora alguns residentes do sul do Líbano tenham começado a regressar aos locais de residência, o exército libanês aconselhou cautela aos civis devido ao "risco de violações" do acordo por parte de Israel.

Na terça-feira, o exército israelita realizou vários ataques aéreos, matando quatro pessoas, e alegou que os soldados no sul do Líbano foram alvo de foguetes de artilharia.

O Hezbollah não se pronunciou.

O líder da milícia xiita libanesa, Naim Qassem, que expressou "profunda gratidão" ao Irão por incluir o Líbano no acordo, deve pronunciar-se hoje à tarde sobre a situação no terreno.

O protocolo, que visa pôr fim à guerra que matou milhares de pessoas no Médio Oriente, sobretudo no Irão e no Líbano, vai ser formalmente assinado na Suíça na sexta-feira.

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