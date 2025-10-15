Israel ameaça retomar guerra em Gaza se Hamas não respeitar acordo

O ministro da Defesa israelita ameaçou esta quarta-feira, 15 de outubro, retomar os combates na Faixa de Gaza, caso o Hamas não respeite o acordo de cessar-fogo, após o movimento islamita ter referido que não conseguiu localizar os corpos de mais nenhum refém."Se o Hamas se recusar a respeitar o acordo, Israel, em coordenação com os Estados Unidos, retomará os combates e trabalhará para a derrota total do Hamas", pode ler-se num comunicado divulgado pelo gabinete de Israel Katz.Katz reagiu desta forma ao anúncio do grupo islamita palestiniano de que tinha entregado todos os restos mortais de reféns mantidos em Gaza a que teve acesso.Para o governante, esta é uma violação do acordo, que estipula que "o Hamas é obrigado a devolver todos os reféns mortos que mantém em seu poder"..Hamas diz ter entregue todos os corpos e Israel prepara a reabertura da fronteira de Rafah.Mariana Mortágua condena violência do Hamas na Faixa de Gaza