Israel ameaça retomar guerra em Gaza se Hamas não respeitar acordo
EPA/MOHAMMED SABER
Internacional

Israel ameaça retomar guerra em Gaza se Hamas não respeitar acordo

Aviso do ministro da Defesa israelita surge após o movimento islamita ter referido que não conseguiu localizar os corpos de mais nenhum refém.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O ministro da Defesa israelita ameaçou esta quarta-feira, 15 de outubro, retomar os combates na Faixa de Gaza, caso o Hamas não respeite o acordo de cessar-fogo, após o movimento islamita ter referido que não conseguiu localizar os corpos de mais nenhum refém.

"Se o Hamas se recusar a respeitar o acordo, Israel, em coordenação com os Estados Unidos, retomará os combates e trabalhará para a derrota total do Hamas", pode ler-se num comunicado divulgado pelo gabinete de Israel Katz.

Katz reagiu desta forma ao anúncio do grupo islamita palestiniano de que tinha entregado todos os restos mortais de reféns mantidos em Gaza a que teve acesso.

Para o governante, esta é uma violação do acordo, que estipula que "o Hamas é obrigado a devolver todos os reféns mortos que mantém em seu poder".

Médio Oriente
Gaza
Guerra Israel-Hamas
Faixa de Gaza

