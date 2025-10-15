Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Bandeiras israelitas no cortejo fúnebre de Guy Illouz. Tinha 26 anos quando foi levado no ataque do Hamas.
Bandeiras israelitas no cortejo fúnebre de Guy Illouz. Tinha 26 anos quando foi levado no ataque do Hamas.EPA/ABIR SULTAN
Internacional

Hamas entrega mais corpos e Israel prepara a reabertura da fronteira de Rafah

Grupo terrorista prevê devolver mais dois cadáveres esta noite (15 de outubro), mas a desconfiança é muita depois de um dos corpos entregues na terça-feira não ser de um refém.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Internacional
Israel
Gaza
Hamas
reféns
