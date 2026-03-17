Israel afirma que chefe de segurança do Irão foi morto

O Ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que Ali Larijani, chefe de segurança do Irão, foi morto num ataque.Segundo o governante, o alto funcionário de segurança e comandante da Basij, Gholam Reza Soleimani, também foi morto.Larijani e o comandante da Basij foram eliminados ontem à noite e juntaram-se a Khamenei, o chefe do programa de aniquilação, juntamente com todos aqueles que foram eliminados do eixo do mal, nas profundezas do inferno”, disse Katz num comunicado."O primeiro-ministro e eu instruímos as Forças de Defesa de Israel para continuarem a caça aos líderes do regime de terror e opressão no Irão", disse Israel Katz.Ainda não há confirmação desta informação por parte do Irão.