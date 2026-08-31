Irão lança ataque com drones contra base nos Emirados Árabes Unidos
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Irão lança ataque com drones contra base nos Emirados Árabes Unidos

Segundo as agências de notícias iranianas, o departamento de relações públicas do exército afirmou que dezenas de drones foram lançados contra a base Al-Manhad nas primeiras horas da manhã.
DN/Lusa
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O exército do Irão lançou esta segunda-feira um ataque com drones contra uma base norte-americana nos Emirados Árabes Unidos, em resposta ao bombardeamento de Washington sobre a ilha iraniana de Larak, realizado horas antes.

Num comunicado divulgado pelas agências de notícias iranianas, o departamento de relações públicas do exército afirmou que dezenas de drones foram lançados contra a base Al-Manhad nas primeiras horas da manhã.

O exército iraniano indicou que o alvo do ataque foram instalações onde se encontravam pessoal e helicópteros norte-americanos na referida base, e que este ocorreu horas depois de a Guarda Revolucionária Islâmica lançar mísseis e drones contra duas bases norte-americanas na Jordânia.

De acordo com a nota do exército, acompanhada de um vídeo do suposto lançamento dos drones, o ataque surgiu "em resposta à recente agressão do inimigo e em retaliação pela morte de membros da Guarda Revolucionária e de civis" num ataque dos Estados Unidos (EUA) contra a ilha de Larak, sem fornecer mais detalhes nem números sobre as supostas vítimas.

O Comando Central militar dos EUA (Centcom), responsável pelo Médio Oriente, confirmou que as forças norte-americanas levaram a cabo um ataque "de precisão" contra duas plataformas destinadas ao lançamento de foguetes carregados com minas marítimas que Teerão se preparava para lançar no estreito de Ormuz.

O Centcom afirmou, numa mensagem publicada na rede social X, que a colocação de minas pela Guarda Revolucionária representava "uma ameaça iminente" no estreito de Ormuz.

"O Irão criou a ameaça e as forças armadas dos EUA eliminaram-na para proteger os marinheiros civis, o transporte marítimo comercial e o livre fluxo do comércio mundial", acrescentou.

O ataque dos EUA é a primeira ação militar contra Teerão em cerca de um mês.

A Guarda Revolucionária afirmou ter respondido com um ataque contra as bases de Al Azraq e Rey Hussein, ambas na Jordânia — país que afirmou ter abatido oito mísseis e que estes não causaram danos nem vítimas.

A Guarda Revolucionária afirmou também, horas depois, ter conseguido abater um drone norte-americano "MQ9 de longo alcance" sobre o estreito de Ormuz, tendo este caído na água, sem fornecer mais detalhes.

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