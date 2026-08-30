Estados Unidos atacam ilha iraniana de Larak

As forças americanas atacaram esta noite, 30 de agosto, ilha iraniana de Larak. O bombardeamento põe fim a uma trégua de um mês sem ataques ao território do Irão. A notícia é avançada pela CNN Internacional outros media americanos. Duas plataforma de lançamento terão sido atingidas.

A ilha fica perto do estreito de Ormuz, que está epicentro das tensões regionais e dos esforços diplomáticos pela paz. Tropas foram observadas se preparando para lançar foguetes com minas no estreito. Segundo a agência noticiosa espanhola EuropaPress, pelo menos duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas neste ataque em Larak.

A CNN Internacional ainda avança que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) afirmou que vai retaliar. Mais informou que o ataque resultou na morte e ferimentos de "vários de nossos combatentes e compatriotas".

Forças do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica foram observadas a preparar-se para lançar foguetes com minas navais para o estreito, segundo o responsável norte-americano, que falou sob anonimato para poder divulgar informações sobre estas movimentações militares de contornos sensíveis.

As forças militares norte-americanas concluíram na semana passada a remoção de minas navais das rotas de navegação internacional no estreito. A Guarda Revolucionária, numa declaração divulgada pela televisão estatal iraniana, referiu, por sua vez, "o martírio e ferimentos de vários combatentes e compatriotas". O Irão garantiu ainda que o ataque irá "resultar na punição do agressor".

*Com Lusa