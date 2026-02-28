Irão responde a ofensiva de Israel e EUA com ataques contra bases americanas na região

O Irão está a retaliar contra várias instalações militares dos Estados Unidos no Médio Oriente. Teerão lançou mísseis simultâneos que parecem ter como alvos a Base Aérea de Al Udeid, no Qatar, a Base de Al Salem, no Kuwait, a Base Aérea de Al Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos, e a Base da Quinta Frota dos EUA, no Bahrein. O Bahrein confirmou que uma base norte-americana no país foi atingida num “ataque com mísseis”, tendo-se também ouvido explosões na capital, na sequência dos ataques aéreos israelitas e dos EUA contra o Irão.“Um centro de serviços da Quinta Frota [dos EUA] foi alvo de um ataque com mísseis”, avançou a agência noticiosa oficial do Bahrein, a BNA.“Instamos o público a seguir as instruções emitidas pelas autoridades oficiais e a obter informações de fontes oficiais”, acrescentou.A Quinta Frota é o contingente naval dos Estados Unidos destacado no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho e no Mar Arábico.O ataque foi realizado pelo Irão e, de acordo com a rádio estatal iraniana, a IRIB, tratou-se da primeira resposta à operação conjunta EUA-Israel contra os seus centros de poder em Teerão e noutras partes do país.Várias explosões foram ouvidas hoje em Riade. Dois jornalistas da agência de notícias AFP no local relataram ter ouvido um forte estrondo seguido de várias explosões na capital da Arábia Saudita.A Guarda Revolucionária iraniana confirmou o lançamento de ataques contra bases norte-americanas situadas no Bahrein, no Qatar e nos Emirados Árabes Unidos, em retaliação pelos bombardeamentos contra o Irão, sem referir a Arábia Saudita.Os Estados Unidos e Israel lançaram este sábado, dia 28, um ataque conjunto contra o Irão, que atingiu a capital, Teerão, onde são visíveis grandes colunas de fumo.Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, anunciou que o seu país iniciou "grandes operações de combate no Irão" e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou que o ataque tem como objetivo “eliminar uma ameaça existencial representada” pelo regime iraniano.Este ataque acontece dois dias depois da última ronda de negociações entre os Estados Unidos e o Irão sobre o programa nuclear iraniano. Washington exige que o Irão cesse o enriquecimento de urânio e limite o alcance dos seus mísseis, que Teerão recusa, aceitando apenas cortes no seu programa nuclear em troca da suspensão das sanções em vigor..EUA e Israel lançam Operação Fúria Épica. Irão retalia contra Israel e bases americanas em países do Golfo.Ataque já esperado ao Irão pode atenuar efeitos nos mercados